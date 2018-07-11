Число безработных в России снизилось на 1,3% за неделю

Численность безработных граждан в России с 27 июня по 4 июля снизилась на 1,3% и составляет 701 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Волгоградской, Омской, Тюменской, Воронежской, Сахалинской областях, республиках Саха (Якутия), Крым, Башкортостан, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае.

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Повышение уровня безработицы произошло в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Севастополе, Иркутской, Ленинградской, Калининградской, Костромской, Вологодской областях, Пермском крае.

На 4 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 980 человек.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 1,7%.