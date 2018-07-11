Медведев назначил нового главу Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Алешина новым руководителем Росалкогольрегулирования. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее эту должность занимал Игорь Чуян.

«Назначить Алешина Игоря Олеговича руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

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Как стало известно, Игорь Чуян был освобожден от должности руководителя Росалкогольрегулирования по собственной просьбе.

Ранее сообщалось, что Медведев назначил заместителей министра науки и высшего образования.