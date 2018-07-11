Центробанк отозвал лицензию у Газбанка

Банк России отозвал лицензию у самарского Газбанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение ЦБ, как отмечается, обусловлено неисполнением кредитной организацией федеральных законов о банковской деятельности, а также нормативных актов Центробанка.

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«В результате систематического проведения АО АКБ «ГАЗБАНК» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов», — говорится в сообщении.

В банке назначена временная администрация.

Отмечается, что Газбанк занимал 134 место в банковской системе России.