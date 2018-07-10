Топилин: изменение пенсионного законодательства положительно оценил 61 регион

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что 61 регион положительно отозвался на изменения в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — сказал Топилин.

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Он отметил, что данная цифра растет каждый день.

Ранее Топилин сообщил, что окончательное решение о темпах индексации пенсий в следующем году будет принято в четверг, 12 июля.

Он отметил, что на данный момент ведутся последние «настройки» с Минфином.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что пенсии вырастут на 35% к 2024 году.