Guardian сообщил о тайных инвестициях Волошина в американскую энергетическую компанию

Британская газета The Guardian cо ссылкой на совместное расследование с центром «Досье» пишет, что бывший советник президента России Владимира Путина — Александр Волошин — имеет тайные инвестиции в американскую энергетическую компанию, которую ранее приветствовал президент США Дональд Трамп, как «создающую рабочие места для американцев».

Издание отмечает, что Волошин имеет нераскрытую долю в American Ethane Company. Он входит в консорциум российских инвесторов в этой компании, куда в свое время входил и миллиардер Роман Абрамович. Сообщается, что данная компания не так давно подписала многомиллиардную экспортную сделку с Китаем. Однако неизвестно, знал ли президент США Дональд Трамп и Белый дом об этой «кремлевской связи» с американской компанией.

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The Guardian отмечает, что Волошин остается влиятельной фигурой на российской политической арене. Его западные контакты включают банкиров, ученых, журналистов и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который консультирует Белый дом по вопросу взаимоотношений с Россией.

Ранее СМИ раскрыли имена российских миллиардеров, приглашенных на инаугурацию Трампа.