Власти намерены внедрить жесткие KPI по экспорту
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российским госкомпаниям поставят KPI (ключевой показатель эффективности) по объемам экспорта. Об этом сообщает RNS.
«Мы намерены пересмотреть стратегии и долгосрочные программы развития госкомпаний, внедрив жесткие KPI по экспорту. То же самое, на наш взгляд, должны сделать все предприятия реального сектора», — сказал Мантуров.
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Он подчеркнул, что имеются в виду сектора машиностроения, леспрома, фармы и химии.
Министр добавил, что на данный момент Минпромторг совместно с правительством готовит национальный проект развития экспорта.
Ранее сообщалось, что профицит торгового баланса России вырос более чем на 42%.