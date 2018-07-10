Стал известен банк-приобретатель обязательств банка «Советский»

Агентство по страхованию вкладов выбрало в качестве банка-приобретателя части имущества и обязательств банка «Советский» Московский кредитный банк. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«В соответствии с согласованным планом урегулирования банку «Московский кредитный банк» будут переданы обязательства перед кредиторами банка «Советский», требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди», — заявили в ЦБ.

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Как стало известно, Московский кредитный банк должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка «Советский» не позднее 17 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО Банк «Советский».

По величине активов банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе России.