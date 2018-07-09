Минфин сообщил о планах размещения евробондов на $7 млрд

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин намерен в следующем году разместить евробонды на $7 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

В том числе будут размещены евробонды на $4 млрд в рамках обмена старых бумаг на новые.

По его словам, на этом обменные операции будут завершены, и в 2020 и 2021 годах Россия будет размещать еврооблигации на $3 млрд в год.

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«Подходы не меняются в 2019 году, то есть $7 млрд внешних заимствований с учетом обмена», — сказал Силуанов.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин не поддерживает идею распространения льгот по НДФЛ на евробонды российских компаний.