Кудрин рассказал, что помогло бы отложить повышение НДС на шесть лет

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что изменение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на $40, можно сделать мягче, сделать $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», — сказал Кудрин.

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Он подчеркнул, что смягчение бюджетного правила на $5 за баррель нефти примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2 процентных пункта.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что повышение НДС с 18% до 20% принесет бюджету более 600 млрд руб. в год.

Он также подчеркнул, что повышение НДС в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысоким доходом.