Кудрин: на исполнение майского указа может не хватить средств

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ресурсов на выполнение майского указа президента, которые заложены в проекте Минфина, может не хватить. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь», — сказал Кудрин.

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Он подчеркнул, что средства на исполнение указа не распределены по направлениям и национальным программам.

Ранее сообщалось, что правительство намерено увеличить объем инвестиций для выполнения нового майского указа президента.

Как стало известно, планируется выделить 737,3 млрд руб. в 2019 году, 686,2 млрд руб. — в 2020 году и 468,5 млрд руб. — в 2021 году.