Аналитики сообщили о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель

Аналитики Sanford C. Bernstein & Co (SCB) считают, что цена на нефть может резко возрасти до $150 за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад американской компании.

По мнению аналитиков, такой скачок цен на нефть может произойти из-за снижения инвестиций в геологоразведку, что приведет к дефициту сырья на рынке.Эксперты отмечают, что в данный момент мировой объем доказанных запасов нефти сократился на 30% по сравнению с 2000 годом.

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«Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку цен, потенциально намного большему, чем скачок до $150 за баррель, который наблюдался в 2008 году», — приводит Bloomberg вывод из доклада аналитиков.

По мнению специалистов, дефицит топлива может совпасть с активизацией спроса, так как в ближайшие два десятилетия городское население Азии вырастет, согласно подсчетам, более чем на миллиард человек.

Ранее представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что цена на нефть может увеличится до $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа.