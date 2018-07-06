Медведев подписал постановление о введении пошлин на товары из США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных пошлин на отдельные товары из США. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Повышение ввозных тарифов коснется некоторых видов грузовых транспортных средств, нефтегазового оборудования, строительно-дорожной техники, оптоволокна, а также инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород.

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«Увеличение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США, будет способствовать созданию условий для защиты отечественных производителей таких товаров», — отмечается в сообщении правительства.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что Россия приняла меры в ответ на пошлины США.