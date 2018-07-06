Власти обсуждают повышение НДС для молочной продукции с растительными жирами

Минсельхоз обсуждает повышение НДС для производителей молочной продукции с использованием растительных жиров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как стало известно, в Минсельхозе прошло совещание по вопросу выработки консолидированной позиции по требованиям к пищевой продукции с замещением молочного жира более 50% немолочными компонентами.

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«А также о целесообразности повышения ставок НДС на продукцию с заменителями молочного жира», — заявили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что обсуждение этой темы будет продолжено.

Ранее сообщалось, что МЭР оценило вклад повышения НДС в рост инфляции.