Власти обсуждают повышение НДС для молочной продукции с растительными жирами
Минсельхоз обсуждает повышение НДС для производителей молочной продукции с использованием растительных жиров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как стало известно, в Минсельхозе прошло совещание по вопросу выработки консолидированной позиции по требованиям к пищевой продукции с замещением молочного жира более 50% немолочными компонентами.
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«А также о целесообразности повышения ставок НДС на продукцию с заменителями молочного жира», — заявили в ведомстве.
В Минсельхозе отметили, что обсуждение этой темы будет продолжено.
Ранее сообщалось, что МЭР оценило вклад повышения НДС в рост инфляции.