ФТС: импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос почти на 15%

Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в первом полугодии текущего года увеличился на 14,7%, до $103,2 млрд. Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе — июне 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $103,237 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 14,7%», — заявили в ведомстве.

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Как стало известно, в июне стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $18,871 млрд.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что Россия чаще всего импортирует из США.