Ответные меры Китая на ввод пошлин США вступили в силу

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что ответные меры Китая на новые пошлины США вступили в силу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После того, как США ввели новые тарифы, ответные меры Китая также немедленно вступили в силу», — сказал Лу Кан.

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Он не стал уточнять перечень американских товаров, на которые Китай ввел пошлины.

Ранее в министерстве коммерции КНР сообщили, что США развязали крупнейшую в истории торговую войну, введя пошлину в 25% на товары из Китая.

Как стало известно, США с 6 июля ввели пошлину в 25% на импорт некоторых китайских товаров.

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что угрозы американской стороны в отношении КНР и других международных партнеров являются «психологическим террором».