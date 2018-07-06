ФАС утвердило индексацию оптовых цен на газ для потребителей

Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) утвердило индексацию оптовых цен на газ «Газпрома» для потребителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что было принято решение об индексации уровня оптовых цен на 3,4%.

«Принятое решение соответствует проводимой ФАС России политике «инфляция минус». Решение ФАС России соответствует параметрам одобренного правительством России прогноза социально-экономического развития России на 2018 год, и плановый период 2019 и 2020 годов», — заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля выросли тарифы на ЖКХ.