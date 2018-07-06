Бразилия впервые за восемь лет купила у России пшеницу

Бразилия впервые за восемь лет закупила у России партию пшеницы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

По данным агентства, три завода на северо-востоке Бразилии купили 25 тонн пшеницы у агрохолдинга «Содружество».

Последний раз Россия отгрузила в Бразилию 29 тыс. тонн пшеницы в 2010 году.

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Ранее Bloomberg сообщил, что Россия впервые стала крупнейшим поставщиком пшеницы во Вьетнам.

Согласно статистике, экспорт российской пшеницы во Вьетнам увеличился в 13 раз за 10 месяцев с июля по апрель, по сравнению с предыдущим сезоном. Так, за указанный период Россия экспортировала 1,7 млн тонн пшеницы, Австралия — 1,1 млн тонн, Канада — 400 тыс. тонн.