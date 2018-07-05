Госдума одобрила закон о введении акцизов на кальянную смесь

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит акциз на кальянную смесь в размере 457 руб. за 1 кг. Об этом сообщает RNS.

Под кальянной смесью признается многокомпонентная смесь, предназначенная для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленная из нерастворимой части нетабачного сырья.

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«Сейчас мы видим, что основной объем импорта — а это в основном импортированная продукция, она мало производится в России — проходит под кодами различного рода смесей, а акцизом у нас облагается кальянный табак. И в результате мы не получаем никакого акциза с этого товара», — пояснил замминистра финансов Илья Трунин.

Ранее сообщалось, что правительство намерено ввести акциз на смесь для кальянов.