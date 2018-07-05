«Натали Турс» приступила к выплате компенсаций клиентам

Президент туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры.

Он подчеркнул, что на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тыс. руб.

«Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени», — написал Воробьев в фейсбуке.

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Он также добавил, что компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов.

Ранее иностранные принимающие компании сообщил о своей готовности оказать помощь клиентам российского туроператора «Натали Турс».