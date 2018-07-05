АСВ сообщило о сроках начала выплат вкладчикам банка «Таатта»

Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 19 июля 2018 года. До указанной даты Агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам», — заявили в АСВ.

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Также стало известно, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» из Якутии.

Кредитная организация занимала 220 место в банковской системе России.