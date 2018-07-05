Иран пригрозил заблокировать поставки нефти в Персидском заливе

Иран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью и заблокировать ее поставки в Персидском заливе, если США будут добиваться запрета на продажу иранской нефти. Об этом заявил замкомандующего базы «Саралла» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари в интервью порталу YSC.

«Если они собираются заблокировать экспорт иранской нефти, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», — сказал Коусари.

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Он также отметил, что через Ормузский пролив из Персидского залива проходит 20% мировой нефти, и мир нуждается в этом ресурсе.

Ранее сообщалось, что Иран начал разработку мер по противодействию американским санкциям.