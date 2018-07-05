ЦБ отозвал лицензию у банка «Таатта»

Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» из Якутии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что кредитная организация занимала 220 место в России и «не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Саха (Якутия)».

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«Проблемы в деятельности кредитной организации Банк «Таатта» АО возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества», — рассказали в ЦБ.

Также отмечается, что накануне отзыва лицензии руководители и собственники банка начали масштабно выводить активы. Регулятор указывает, что соответствующая информация будет направлена в правоохранительные органы.

В кредитной организации также назначена временная администрация.

Информация о возможном отзыве лицензии у банка появилась двумя днями ранее. Тогда же, 3 июля, организация перестала принимать вклады у населения.