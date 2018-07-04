Ростуризм создал оперативный штаб после приостановления работы «Натали Турс»

Ростуризм создал оперативный штаб из-за приостановления деятельности туроператоров «Натали Турс» и DSBW-TOURS. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По поручению главы Федерального агентства Олега Сафонова в Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров ''Натали Турс'' и DSBW-TOURS», — говорится в заявлении.

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Уточняется, что штаб будет осуществлять мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывать направленные на защиту прав и законных интересов решения.

Ранее гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.