В РСТ назвали условие для выплаты компенсаций клиентам «Натали Турс»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/559/10714559/TASS_11755740-pic905-895x505-81373.jpg">

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что клиенты «Натали Турс» смогут получить страховые компенсации только тогда, когда туроператор объявит об остановке своей деятельности. Об этом сообщает RNS.

Она подчеркнула, что туроператор имеет право работать только в том случае, если у него есть финансовая гарантия.

Реклама

«Эти деньги используются для компенсации туристам, у которых возникли проблемы по вине туроператора. Но проблема в том, что эти компенсации не могут включиться, пока компания не объявит об остановке деятельности», — сказала Тюрина.

Ранее гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.