Ростуризм подсчитал общий размер финансового обеспечения «Натали Турс»
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что размер финансового обеспечения компании «Натали Турс» приравнивается к 156,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.
«В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора «Натали Турс» составляет 156,4 млн рублей», — сказал Сафонов.
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Также стало известно, что размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности компании DSBW-TOURS составляет 50 млн руб.
Ранее гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.
Туроператор DSBW сообщил о прекращении своей деятельности.