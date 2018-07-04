Ростуризм подсчитал общий размер финансового обеспечения «Натали Турс»

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что размер финансового обеспечения компании «Натали Турс» приравнивается к 156,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

«В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора «Натали Турс» составляет 156,4 млн рублей», — сказал Сафонов.

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Также стало известно, что размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности компании DSBW-TOURS составляет 50 млн руб.

Ранее гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.

Туроператор DSBW сообщил о прекращении своей деятельности.