Топилин рассказал о росте реальных зарплат в России

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о росте реальных зарплат в России за последние месяцы.

«Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов. Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет», — сказал Топилин.

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Он подчеркнул, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает, что темпы роста реальных зарплат в России снизится до менее 1% в следующем году.

Темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году