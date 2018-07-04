МЭР ожидает резкое снижение темпов роста зарплат
Минэкономразвития ожидает, что темпы роста реальных зарплат в России снизится до менее 1% в следующем году. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.
«Темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году, а реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств — с 3,5% год к году в текущем году до 2,6% год к году в 2019 году», — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минфин ожидает рост зарплат в текущем году более чем на 6%.