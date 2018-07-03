Госдума одобрила закон о повышении НДС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года.

Правительство предполагает, что изменение ставки НДС позволит привлечь правительству на реализацию национальных целей 600-630 млрд руб. дополнительных доходов в год.

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Замглавы Минфина Илья Трунин заверил, что при повышении НДС с 18% до 20% льготную ставку менять не предполагается, как и ставку 0%.

«Наличие льготной ставки предполагает, что цены и налоговая нагрузка на важнейшие социальные товары и услуги останутся без изменений», — сказал Трунин.

По его словам, речь идет о продуктах питания, товарах для детей, медицинских услугах, лекарствах.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию обсуждения законопроекта в нижней палате.