РЖД не собираются отказываться от плацкартных вагонов
РЖД не планируют отказываться от закупок плацкартных вагонов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
Как сообщали печатные СМИ, РЖД с 2025 года намерены прекратить покупать плацкартные вагоны.
«Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров действительно ведет разработку новых пассажирских вагонов: как плацкартных, так и купейных», — заявили в РЖД.
Реклама
Также в компании отметили, что ведутся и разработки концепции нового плацкартного вагона, предусматривающего улучшение условий для комфортного проезда пассажиров.
Ранее сообщалось, что Российские железные дороги (РЖД) намерены сократить численность сотрудников на 42 тыс. человек к 2025 году.
На данный момент в РЖД работают 737,4 тыс. человек.