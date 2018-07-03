РЖД не собираются отказываться от плацкартных вагонов

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РЖД не планируют отказываться от закупок плацкартных вагонов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Как сообщали печатные СМИ, РЖД с 2025 года намерены прекратить покупать плацкартные вагоны.

«Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров действительно ведет разработку новых пассажирских вагонов: как плацкартных, так и купейных», — заявили в РЖД.

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Также в компании отметили, что ведутся и разработки концепции нового плацкартного вагона, предусматривающего улучшение условий для комфортного проезда пассажиров.

Ранее сообщалось, что Российские железные дороги (РЖД) намерены сократить численность сотрудников на 42 тыс. человек к 2025 году.

На данный момент в РЖД работают 737,4 тыс. человек.