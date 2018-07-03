В Белоруссии рассчитывают на компромисс по цене на газ из России

Посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко заявил, что Москва и Минск активно ведут диалог по цене на российский газ на период после 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры по данному вопросу практически не прекращались… По ценам на газ с 2020 года тоже активно ведется диалог по линии министерств энергетики, профильных вице-премьеров», — сказал Петришенко.

Реклама

Он подчеркнул, что перед правительствами двух стран стоит задача подготовить предложения, которые предусматривают определение цены на газ для Белоруссии с 2020 года.

Ранее вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что страна готова возобновить переговоры с Россией по цене на российский газ.