В Белом доме раскритиковали ответные пошлины Канады против США

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявила, что ответные пошлины Канады, которые страна ввела против США из-за ввозных пошлин на сталь и алюминий, не помогут канадской экономике и навредят рабочим США. Об этом сообщает Reuters.

«Введенные пошлины против Соединенных Штатов ничем не помогут Канаде; они только навредят американским рабочим», — сказала Сандерс во время пресс-конференции ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Канады приняли решение о вводе пошлин против США. В число товаров, на которые они распространяются, попали продукция из железа, стали и сплавов, продукты питания, продукция из бумаги и другие товары. Канадские пошлины оцениваются в 16,6 млрд канадских долларов (примерно $12.63 млрд).