Источник прокомментировал сообщения о переходе Тимаковой в ВЭБ

Информация о переходе пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой во Внешэкономбанк (ВЭБ) является преждевременной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что решение по этому поводу пока не принято.

«Информация о переходе Тимаковой в госкорпорацию преждевременна, никаких решений по этому поводу не принято», — сказал источник.

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Ранее «Би-би-си» со ссылкой на три источника в ВЭБ сообщило, что Тимакова может перейти на работу в банке. По данным портала, она может возглавить в государственной корпорации направление урбанистики и развития территорий.

Сама Тимакова назвала данную информацию слухами, отметив, что продолжает работу в правительстве.