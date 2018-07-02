Более 50 компаний намерены покинуть рынок Ирана по требованию США

Директор департамента госдепа США по политическому планированию Брайан Хук заявил, что более 50 компаний объявили о желании покинуть рынок Ирана по требованию американской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Более 50 иностранных фирм объявили о желании покинуть рынок Ирана, в особенности энергетический и финансовый сектора», — сказал Хук.

Реклама

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи сообщил, что иранские власти приступили к разработке мер, которые помогут противодействовать санкциям Соединенных Штатов.

Аятолла рассказал, что американские власти пытаются вызвать раскол между народом и государством, вводя новые экономические санкции.