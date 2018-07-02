Стокгольмский арбитраж поддержал Россию в споре с польской PGNiG

«Газпром экспорт» получил промежуточное решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа компании PGNiG. Об этом сообщается на сайте компании.

«Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО «Газпром экспорт» и полностью отказал PGNiG в изменении цены»,— заявили в «Газпром экспорт».

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Уточняется, что суд подтвердил наличие у польской компании права требовать пересмотра цены газа при существенных изменений на рынке, однако арбитраж не согласился с предложенными PGNiG способом изменения цены и ценовой формулой.

Ранее представители польской нефтегазовой компании PGNiG сообщили, что Стокгольмский арбитраж признал за компанией право требовать снижения стоимости российского газа.