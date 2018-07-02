Польша подсчитала ущерб от транзита российского газа

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна потеряла 1,5 млрд злотых (около $400 млн) на транзите газа из-за невыгодного соглашения с «Газпромом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что из-за действий предыдущего правительства произошла «фактическая потеря прибыли от транзита».

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«Произошла потеря прибыли от транзита в 2010-2017 годах в общей сложности на примерно 1,5 млрд злотых», — сказал Наимский.

Ранее сообщалось, что польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) инициировало расследование в отношении компаний, которые осуществляют финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2».