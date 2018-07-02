Минфин не одобрил льготы по НДФЛ на евробонды отечественных компаний

Замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин не поддерживает идею распространения льгот по НДФЛ на евробонды российских компаний. Об этом сообщает RNS.

«Мы не поддерживаем эти поправки. Мы считаем, что давать особый порядок уплаты НДФЛ для всех валютных обязательств нецелесообразно. Мы говорим о том, что необходимо увеличить привлекательность облигаций государственных займов для физических лиц, выпускаемых, эмитируемых в иностранной валюте, но не прочих займов», — сказал Трунин.

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Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Минфин рассчитывает на возвращение интереса инвесторов к ОФЗ в третьем квартале 2018 года.

Он также добавил, что повышение доходности ОФЗ является вынужденной мерой для министерства.