Официальный курс евро вырос на 48 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 47,69 коп., до 73,46 руб., курс доллара увеличился на 38,29 коп., до 63,13 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 42,52 коп., составив 67,78 руб.

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Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2300 пунктов впервые с 8 июня, об этом следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи рос на 0,31%, до 2303,03 пункта.

Индекс РТС снижался на 0,34%, до 1150,29 пункта.

Курс доллара вырос на 32 коп., до 63,09 руб.

Курс евро поднялся на 12 коп., до 73,41 руб.

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