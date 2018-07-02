Власти обсуждают схему формирования пенсионных прав самозанятыми

Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что на данный момент в правительстве обсуждается, каким образом самозанятые граждане будут формировать свои пенсионные права. Об этом сообщает RNS.

«Мы в правительстве сейчас очень интенсивно обсуждаем этот вопрос. Я думаю, что он будет внесен в ближайшее время. Там просто наложился целый ряд вопросов: каким образом люди, которые будут платить налог, будут формировать свои пенсионные права», — сказал Трунин.

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Ранее глава ФНС Михаил Мишустин сообщил, что ведомство намерено с 1 января следующего года протестировать новый налог на самозанятых в четырех регионах.

Также ФНС предложила выдавать самозанятым 10 тыс. руб. налогового капитала.