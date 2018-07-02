В Госдуме рассказали о причинах желания МИД Эстонии остановить «Северный поток — 2»

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал заявление МИД Эстонии о требовании остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что каждая прибалтийская страна преследует свои интересы.

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«Они не сами высказывают свою позицию (хотя у них она откровенно русофобская по любому вопросу). Они говорят, похоже, по просьбе американских коллег, которые очень хотели бы поставить СПГ на европейский рынок. Идет диверсификация путей поставок газа, повышается безопасность поставок из России», — сказал Завальный.

Он также отметил, что исключаются и риски, которые связаны с Украиной.

Ранее Свен Миксер сообщил о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», назвав сам проект «рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику».