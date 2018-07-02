В Совфеде ответили на призыв Эстонии остановить «Северный поток— 2»

Член Совфеда Игорь Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ФАН.



Он отметил, что Эстония выполняет задачу «рупора» сторон, которые заинтересованы в остановке проекта «Северный поток — 2».

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«И к этой группе стран в первую очередь относятся Украина, Прибалтика, Польша. Эстония только озвучивает эту позицию в преддверии встречи президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина», — сказал Игорь Морозов.

Ранее Свен Миксер сообщил о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», назвав сам проект «рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику».