Die Welt: санкции Трампа помогут «Северному потоку — 2»

Американская сторона долгое время предпринимает попытки помешать строительству газопровода между Россией и Германией, в то время как даже такое «оружие», как санкции европейских партнеров «Северного потока –2» на дают США достигнуть цели, пишет Die Welt.

В частности, в материале издания указывается на то, что последним шансом президента США Дональда Трампа могло бы стать введение экономических санкций против пяти западных энергетических концернов, имеющих долю в проекте, но это все равно может не привести к поставленной цели.

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«Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования «Северного потока — 2», — отметил финансовый директор проекта Пол Коркоран.

Издание отмечает, что американские санкции могут способствовать реализации проекта на фоне торгового спора европейских стран с США.

Ранее в МИД ответили на призывы США к отказу от «Северного потока-2»‍.