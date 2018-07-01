В России повысилась акцизная ставка на сигареты

Ставка акциза на сигареты и папиросы в России с 1 июля увеличилась на 10%, сообщает РИА «Новости».

Ставка увеличивается до 1,718 тыс руб. за тысячу штук, к ней прибавляется 14,5% расчетной стоимости, которая зависит от максимальной цены, но не менее 2,335 тыс руб. за тысячу штук.

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Ранее ставка составляла 1,562 тыс руб. за тысячу штук. Обычно повышение акцизных ставок проводится в начале года, однако в этом году для сигарет и папирос было сделано исключение. 1 января 2018 года были повышены ставки на трубочный, курительный и кальянный табак, сигары и сигариллы.

Следующее повышение произойдет 1 января 2019 года, акцизные ставки планируется повысить на 10%.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено ввести акциз на смесь для кальянов.