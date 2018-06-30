Суд признал право польской компании требовать у России снижения цены за газ

Представители польской нефтегазовой компании PGNiG сообщили, что Стокгольмский арбитраж признал за компанией право требовать снижения стоимости российского газа, передает РИА «Новости».

«Арбитражный суд в Стокгольме признал доводы PGNiG и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого «Газпром» поставляет газ в Польшу», — сообщили в компании.

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В частности, представители компании рассказали, что суд удовлетворил ключевые аргументы, которые указывают на необходимость снижения контрактной цены, и отверг доводы российской стороны, направленные на поддержание существующих условий оплаты.

В марте сообщалось о том, что «Нафтогаз» подписал срочный контракт с польской PGNiG.