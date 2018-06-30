В МИД ответили на призывы США к отказу от «Северного потока-2»‍

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что некоторые страны пытаются максимально политизировать экономическое сотрудничество. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, из этого они пытаются извлечь конкретные дивиденды, либо усилить позиции в западных объединениях.

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Он также отметил, что несмотря на призывы США в ЕС понимают, что именно Россия является гарантом энергетической безопасности континента.

Ранее постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов заявил, что газопровод «Северный поток-2» может быть пущен в обход Дании, власти которой не выдали разрешения на строительство.

По его словам, никаких действенных препятствий для его строительства нет.