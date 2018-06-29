Канада анонсировала введение ответных пошлин против США с 1 июля

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что с 1 июля страна введет пошлины против США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД отметила, что меры будут действовать до тех пор, пока Штаты не отменят ввозные пошлины на сталь и алюминий из Канады.

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«У Канады нет другого выбора, кроме как ответить умеренными, полностью взаимными мерами по принципу «доллар за доллар», — заявила Фриланд.

Также Оттава обнародовала список товаров, на которые будут введены пошлины. В их числе продукция из железа, стали и сплавов, продукты питания, продукция из бумаги и другие товары.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин назвал «фейковыми новостями» сообщения о планах президента Дональда Трампа выйти из ВТО.