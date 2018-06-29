Построенный по заказу «Газпром нефти» ледокол «Александр Санников» вошел в состав арктического флота РФ

В Санкт-Петербурге в пятницу состоялась церемония поднятия флага РФ на ледоколе «Александр Санников» состоялась в Санкт-Петербурге.

Построенный по заказу компании «Газпром нефть» ледокол будет сопровождать танкеры с Новопортовского месторождения в районе Северного морского пути.

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«Газпром нефть» будет продолжать инвестировать в развитие инфраструктуры на полуострове Ямал в районе Нового Порта с целью достичь максимальной эффективности добычи всех видов углеводородов, добываемых на полуострове.

«По нашим прогнозам к 2030 году потребность рынка перевозок по Северному морскому пути увеличится на треть, - отметил председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков. — Развитие собственного арктического флота позволит компании в долгосрочной перспективе удерживать лидерство в российской Арктике».

«Мы отправляем в плавание самый мощный дизель-электрический ледокол, который когда-либо был создан на российских верфях, — сказал на церемонии поднятия флага президент ОСК Алексей Рахманов. - - К тому же доля российских комплектующих в «Александре Санникове» превышает все ранее достигнутые параметры».

По словам Дюкова, следом за «Александром Санниковым» в высокой степени готовности уже находится второй высокотехнологичный ледокол — «Андрей Вилькицкий».