«Газпром» сообщил о плане на случай запрета Данией прокладки «Северного потока — 2»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» пока не получил разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Укладка морского участка «Северного потока — 2» начнется строго по графику — летом текущего года… Да, есть вопрос по выдаче разрешения Данией. Но есть и план решения данного вопроса», — сказал Миллер.

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Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» может начаться уже этим летом.

Он также добавил, что если власти Дании не выдадут разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды, то компания будет вынуждена изменить маршрут «Северного потока — 2».