Миллер: США никогда не догонят Россию в поставках газа в ЕС

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что США никогда не догонят Россию в поставках газа на европейский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок. И причина тому на самом деле в том, что ключевым для потребителей является вопрос цены и вопрос надежности поставок», — сказал Миллер.

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Он также отметил, что цена на трубопроводный газ всегда будет ниже цен на СПГ.

Ранее заместитель помощника государственного секретаря США Сандра Оудкирк сообщила, что американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе.