Минэкономики ФРГ: США отказались вводить санкции против «Северного потока — 2»

Представитель Минэкономики ФРГ заявила, что ведомство получило от США предварительные гарантии о том, что санкции не будут пока введены против газопроводов с российским участием. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это то, что нам заявили США, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов», — сказала представитель министерства.

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Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что европейские двойные стандарты по отношению к «Северному потоку — 2» обусловлены исключительно экономическими интересами США.

Он также добавил, что Европа на данный момент находится «в серьезном раздрае».