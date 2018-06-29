Bloomberg: Россия захватила рынок пшеницы Вьетнама

Россия впервые стала крупнейшим поставщиком пшеницы во Вьетнам. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно статистике, экспорт российской пшеницы во Вьетнам увеличился в 13 раз за 10 месяцев с июля по апрель, по сравнению с предыдущим сезоном. Так, за указанный период Россия экспортировала 1,7 млн тонн пшеницы, Австралия — 1,1 млн тонн, Канада — 400 тыс. тонн.

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Среди причин успеха российского экспорта Bloomberg отмечает низкую урожайность австралийской пшеницы, отмену Вьетнамом торговых пошлин на российское зерно, а также конкурентоспособные цены России. Помимо этого, росту экспорта также способствовал большой урожай и относительно дешевые издержки производства.

Вьетнам, который является седьмым по величине рынком Азии, отменил торговые пошлины на российский экспорт зерна в рамках торгового соглашения, которое вступило в силу в конце 2016 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна не только сохранить свои позиции на мировом рынке, но и агрессивно продвигать свой несырьевой экспорт.